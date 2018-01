Ootamatu pööre: Rakvere lihatööstus astus sammu streikijatele lähemale

Töötüli kronoloogia

17. oktoobril 2017 alustasid HKScani Rakvere lihatööstuse tapamaja 27 töötajat tööseisakut, et palka juurde nõuda. HKScan pidas tööseisakut ebaseaduslikuks, leides, et see on vastuolus töölepingu seadusega, samuti pole ettevõttes ametiühingut.

18. oktoobril teatas ettevõte, et streik on lõppenud. Vallandati kolm streigi organiseerinud töötajat. HKScan Estonia juht Anne Mere lubas, et nad alustavad läbirääkimisi töötingimuste ja palga üle.

19. oktoobril pöördusid tapamaja töötajad töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole. Samal ajal asutasid lihakombinaadi streikinud töötajad ametiühingu, mille liikmete arv oli 24. oktoobriks kasvanud 30ni.

26. oktoobril ütles Anne Mere, et ettevõte peab parandama kommunikatsiooni ja põhjendama rohkem oma otsuseid. «Oleme ise teinud järeldusi, et töötajatega tuleb rohkem suhelda, tuleb rääkida otsustest ja rääkida, kuidas äril üldse läheb. Seletama, mida me saame ja mida ei saa teha,» ütles Mere BNSile.

6. novembril toimus ametiühingu esindajate ja juhtkonna kohtumine, kus loodeti palgas kokkuleppele jõuda. Seda ei juhtunud.

17. novembril kohtub tüli osapooltega riiklik lepitaja Meelis Virkebau.

14. detsembril lõpetab Virkebau pärast kolme kohtumist osapooltega lepitusmenetluse Rakvere lihakombinaadis. Kokkulepet ei sündinud.

19. jaanuar 2018 saadab Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit (IMTAL) Rakvere Lihakombinaadile streigiteate, mille järgi algab kombinaadi töötajate streik 6. veebruaril kell 7.30 ja kestab tähtajatult.

26. jaanuari varahommikul teatab IMTAL, et tööandja on asunud streikida plaanivaid töötajaid ähvardama, HKScan eitas seda. Pool päeva hiljem teatab ametiühing, et tööandja taastas palgaläbirääkimised.

