Tööandjad ja ametiühingud sõlmisid kollektiivlepingute laiendamise kokkuleppe

Eesti tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul aitab see kokkulepe luua õigusselgust mõlema poole jaoks, seega on tegemist kasuliku kokkuleppega kõigile osapooltele. «Kuigi tegemist on hea tavaga, loodan siiralt, et kõik osapooled peavad sellest tavast kinni,» ütles Tamsar pressiteates.