Ratas: Eesti tuleb viivitamatult eemaldada Ukraina maksuparadiiside nimekirjast

«Eesti liigitamine Ukrainas nii-öelda maksuparadiisiks on kahetsusväärne eksitus, mis tuleb koheselt lahendada. Praegune olukord tähendab, et Ukrainas tegutsevatel Eesti ettevõtetel on tekkinud põhjendamatud rahalised lisakohustused ning nad kannavad seetõttu iga päev kahju. See on vastuvõetamatu olukord ning Eesti riigil tuleb oma ettevõtjate eest seista,» ütles peaminister Ratas.