Keskerakondlase juhitud sadam võib saada riigilt veel mitusada tuhat eurot toetust

Vabaerakonna saadik Andres Herkel küsis toona Simsonilt Mõntu sadama toetamise kohta, kus sadama omanikuks on kohaliku Keskerakonna piirkonna esimees Mihkel Undrest. Simson ütles, et tegu on Saaremaale väga olulise sadamaga, mis aitab kaasa saare turismi arendamisele.

«Juba kolm-neli-viis aastat tagasi on olemas sadamate nimekiri, kus on kuus sadamat, Paldiski Lõunasadam, Westmeri sadam, Lehtme ja Suursadam ja Veere sadam ning tõepoolest ka Mõntu sadam ja need on need sadamad mida traalifirmad on soovinud sinna nimekirja lisada. Nendes sadamates lossitakse väga suur kogus Eestisse tulevast kalast ja sinna on plaanis ka investeeringuid teha,» ütles Mart Undrest BNS-uile.