Rail Balticu vastased pöördusid riigikontrolöri poole

Nende hinnangul on Rail Balticu sotsiaalmajanduslikku kasu kunstlikult suurendatud, manipuleerides heitenormide ja veoautode kütusetarbimisega. «Ernst & Youngi (EY) tasuvusuuringus ei käsitleta raudtee ehitamise ajal tekkivate keskkonnamõjude ega raudtee talumisega seotud väliskulusid, nagu on nõutud tasuvusuuringu juhendis,» seisab pöördumises.

Raudtee vastased soovivad Balti riigikontrolöridel uurida, kes on Rail Balticu projektist sõltumatud audiitorid, kes hindasid tasuvusanalüüsi. Samuti soovitakse teada, kas ja millal on riigikontrolli kohustuseks teha RB Rail AS-i finantsaudit; miks pole avalikustatud tasuvusanalüüsi arvutuskäike ning kuidas leevendada riski, et Euroopa Liit võib kaasrahastuse nõuete mittetäitmise tõttu projekti mitte finantseerida.

Suurem osa maanteetranspordist toimub otse kliendilt kliendile. RB Raili ja EY vastustest ilmneb, et sellise maanteetranspordi asendamine Rail Balticuga ei oleks kulutõhus, kuna kaupade kättetoimetamine, niinimetatud viimane miil, on niivõrd kulukas.

Rail Balticu juhid on kinnitanud, et Ernst & Young lähtus raudtee tasuvusanalüüsi juures Euroopa Liidu metoodikast. Analüüs kinnitas, et projekt on kasulik ühiskondlikust vaatepunktist, millega kaasnevad sotsiaalmajanduslikud kasud ületavad projekti kulusid.