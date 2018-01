Maksuamet leidis Tallinna kõrtsist 4000 pudelit salaõlut

Kontrolli käigus juhtusid tolliametnikud aga hiigelkoguse Eesti maksumärkideta õlle otsa. Tampere kinnitas, et kontrolli käigus leiti kokku 4277 erineva mahu ja nimetusega saatelehtedeta õlut. «Kontrollime nüüd, kas maksud on tasutud ja samuti selgitab välja alkoholi päritolu,» lisas ta. Kas alkohol pärines Lätist, pole hetkel teada.

Tampere sõnul teevad nad iga päev tollikontrolle, eesmärgiga tõkestada salasigarettide, keelatud esemete ja ainete toomist Eesti riiki. Ta rõhutas, et Lätist toodud alkoholi puhul on keelatud tegevuseks eeskätt selle edasimüümine.

Maksuameti kontrollid on keskendunud eelkõige toitlustus- ja meelelahutusasutustele, et välistada Eesti maksumärkideta alkoholi müüki. «Selliseid kontrolle on teostatud mitmetes kohtades üle Eesti ning mõnel korrad on käitlejate juurest leitud ka Läti maksumärkidega alkoholi,» tunnistas Tampere.