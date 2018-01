Hinnang valitsuse aktsiisipoliitikale: Lõuna-Eesti joob end ilmselt varsti surnuks

Oma väga harvasid valjult välja öeldud mõttekäike alustan valdavalt lausega: «Ma tegelikult olen väga leplik ja tolerantne...» Tegelikult olengi. Ja vingun harva.

Mulle meeldib meie riigis elada. Ma olen õnnelik – mul on imeline pere, fantastilised sõbrad, oma kodu ja töö, kuhu lähen hea meelega. Kogemuse saamiseks võiks ju kuskil mujal kultuuris ka jupikese elada, aga suure tõenäosusega tuleks lõpuks ikka koju tagasi. Praegu aga olen ma meie «kodu» osas segaduses... What the hell is going on? (Pagan, mis siin toimub? - e.k)

Ma olen üsna poliitikakauge inimene, aga praegu olen isegi mina hakanud poliitilisi uudiseid lugema ja võib-olla on asi selles, et ma loen sageli ainult pealkirju, aga minu meelest on riigikogu peamiseks tööülesandeks saanud üksteise umbusaldamine. Vahet pole, kes on koalitsioonis ja kes on opositsioonis.

Minister aga, kes on suure eelarvemiinuse tekitanud ja «pannud» inimesed rohkem jooma, umbusaldust ei vääri.

Igal juhul tuleb kedagi iga mingi aja tagant umbusaldada. Jaa, olen nõus, eks olegi igasugu valesid asju tehtud ja valesid asju öeldud, aga no kas tõesti määrab ministri kvaliteedi see, kas ta kasutas väljendit «Ma TAHAN vabandada...» või «Ma PEAN vabandama... »? Ja riigikogu istung keerlebki kahe sõna ümber?

Lõuna-Eesti joob rohkem kui enne

Ühte ministrit umbusaldatakse vale sõnakasutuse pärast, teine on aga oma viltu läinud aktsiisipoliitikaga tekitanud riigieelarvesse tohutu miinuse ja «pannud» inimesed rohkem jooma (kuigi eesmärk vist oli vastupidine?!). Tema aga umbusaldamist ei vääri. Mis siis ministritöös tegelikult oluline on?

Alkohol ja tubakas on halvad, seega minu pärast tõstku aktsiisi. Ma nii palju ei joo, et ma ei jõuaks poest endale aeg-ajalt seda siidripurki osta. Aga see piir, kus aktsiisitõus hakkab oma eesmärgile (alkoholi tarbimise vähendamine) vastu töötama – see on käes. Lõuna-Eesti ilmselt joob ennast varsti surnuks.

Sest ega see miinimumpalgaline – ja meie riigile siiski väga vajalik oskustööline – üle piiri Alko1000-sse ei lähe ju ühte purki ostma. Kui seal juba ollakse, siis ikka kastiga! Liiter viina seal kõrvalriiulis on ka maru odav. Võtan selle ka varuks! Ja ega see kast ja see varuviin ju joomata jää. Kuigi kodupoest ostes ehk oleks ainult ühe purgi õllega piirdutud – kui see paganas ainult nii palju kallim poleks võrreldes piiritagusega.