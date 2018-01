Inspektsioon pani kahtlasele makseasutusele päitsed pähe

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ütles, et näiteks puudub Talveaial piisav ülevaade oma klientide tegevusprofiili, tehingu eesmärkide ja rahaliste vahendite päritolu kohta. See on aga otsene viide võimalikule rahapesule.

Kessleri sõnul ei saa olukorra jätkumist määramatuks ajaks tolereerida, kuna see on risk Eesti finantssüsteemi usaldusväärsusele. Talveaial on aega neli kuud, et probleemid likvideerida, vastasel juhul võib ta tegevusloa sootuks kaotada. Praeguseks on finantsinspektsioon ettevõtte tegevusele olulised piirangud seadnud.