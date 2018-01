USA juhtimisekspert Eesti valitsusele: nuga tuleb hoida pidemest, mitte terast

Hacker kasutas praeguse olukorra kirjeldamiseks USA lõunaosariikide vanasõna: nuga saab tundma õppida, hoides seda kas pidemest või terast. «See tähendab, et alati on parem olla see, kes uuendab, mitte see, kes peab uuendusega kohanema,» selgitas Hacker. Kuigi Eesti on e-riigina seda tema sõnul juba korra näidanud, siis ei pruugi sellest tulevikus piisata.