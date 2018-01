Swedbank: vähemalt lähiajal püsib Eesti majandus heas seisus

Euroala majanduse taastumine on hoogustunud ning meie prognoosi järgi USA majanduskasv sel aastal kiireneb. Üha rohkemate riikide keskpangad on alustanud senise majandust stimuleeriva rahapoliitika normaliseerimist.

Majanduskasv on laiapõhjaline. Lisaks välisnõudlusele on muutunud tugevamaks ka kodumaine nõudlus. Eesti majandus püsib lähiajal tugevatel alustel. Ettevõtete kasumid peaksid kasvama, majapidamiste säästumäär on suhteliselt tugev ning nende eelarve tasakaalu lähedal.