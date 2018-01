Välisinvestoril on saabunud Eestis raske aeg

Kohalikus pangas väärtpaberikonto loomine jääb kas venima või hoopis katki ning nii jääb Eesti ilma ka välismaa rahast, vahendab Äripäev . Soraineni M&A (ühinemiste ja ülevõtmiste – toim) tehingute nõustajana tegutsev Toomas Prangli tõdes, et büroo seisab tihti silmitsi olukorraga, kus mitteresidentidele nii Euroopa Liidust kui ka väljastpoolt on väärtpaberikonto avamine vaevaline protsess.

Näiteks lükati Prangli sõnul hiljuti määramata ajaks edasi üks projekt, kus ettevõtjad proovisid üle Euroopa kapitali kaasata, ning pidurdamisel on oma osa selles, et investoritel võtab väärtpaberikonto avamine heal juhul aega kaks kuni kolm kuud.

«Kindlasti on tegemist probleemiga, mis mõjub halvasti Eesti majanduse konkurentsivõimele,» möönis ka tehingunõustamisfirma Keystone Advisers partner Tõnis Kons. Probleeme ei tekita Konsi sõnul mitte niivõrd taustakontrolli pikkus, vaid see, et pankadel puudubki huvi mitteresidentidega tegemist teha.