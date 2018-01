Tuuleettevõtjad saavutasid Tootsi tuulepargi vaidluses järgmise võidu

Sellega jääb edasisest vaidlusest RMK läbiviidava Tootsi tuulepargi enampakkumise tingimuste üle kõrvale riigi omanduses olev ja energiaturul monopoolset seisundit omav Eesti Energia AS.

«Kuigi Eesti Energia AS on selgelt avaldanud soovi osaleda RMK poolt välja kuulutatud enampakkumisel, tasudes enampakkumise osalustasu, ei ole kohtu hinnangul tekkinud sellest Eesti Energia AS-le õigust nõuda enampakkumise läbiviimist just välja kuulutatud tingimustel ja võimalikult kiiresti,» seisab kohtu otsuses.