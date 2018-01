Peterson Vesterbacka plaanist: ankurtunnel oleks merepõhjaalusest tunnelist 2,5 korda odavam

Peterson rääkis ETV saates «Ringvaade», et seitsme kuni kümne aasta pärast tekib kindlasti vajadus Tallinna-Helsingi tunneli järele, vahendab ERRi uudisteportaal . See aitaks ka Eesti majandust kasvatada.

Peterson on aga seda meelt, et Vesterbacka merealuse tunneli asemel tuleks 40 meetri sügavusel merepõhjas kulgev ankurtunnel hoopis kaks ja pool korda odavam. Ta selgitas, et ka merepõhjaalune tunnel tehakse betoonist, kuid sinna kulub materjali rohkem, lisaks on merepõhjaalune tunnel 100 kilomeetri pikkune.