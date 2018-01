Kuum kinnisvaraturg nõuab tänavu esimesed ohvrid

«Nad ostavad, aga ostjad ei tule hinnale sellises tempos järele, nagu on sisendhinnad eest ära liikunud,» ütles LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing, viidates sellele, et ostjad ei soovi enam iga hinnaga kinnisvara osta, vahendab Äripäev .

Toompark märkis, et seni on turul pakkumine ja müük enam-vähem tasakaalus, kuid tekib küsimus, kas see tasakaal ka säilib ning samal seisukohal on ka Saksing, kelle sõnul võivad ka esimesed pankrotid sel aastal ära tulla.