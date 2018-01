Erametsaliit: metsa müügitehingute maksureform on hädavajalik

Liiga suur maksukoormus tulult, mida näiteks väikemetsaomanikud saavad metsa pikast kasvutsüklist lähtuvalt vaid korra elu jooksul, on liidu hinnangul kahjulik kogu riigile, teatas liit. «Ei tohi unustada, et laiapõhjalise metsaomandi olemasolu Eestis on märksa avarama tähendusega kui omand ise või omanike majanduslik tulu. Sellest oleneb otseselt meie rahvuslik julgeolek, maaelu säilimine, maakultuuri edasikandumine põlvest põlve,» teatas liit. Seetõttu peaks riik olema ka huvitatud, et säilitada mitmekesist metsaomanikkonda.