VEB fondi raud aeti tuliseks, Kallase nimi peal

Viie riigikogulase eelnõu, millega makstaks VEB fondi saagas raha kaotanud firmadele riigieelarvest hüvitist, aitas valmis kirjutada kannatanute advokaat. Algatajate üks motiive on teha keeruliseks Siim Kallase tagasitulek suurde poliitikasse. Asjaga on nii kiire, et justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutas Kaido Kama uueks VEB fondi eriraportööriks veel enne, kui tema ülesannetes üldse kokku lepiti.