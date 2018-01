Atko teenindab Valgamaal suuremat osa maakonnaliine ja ka kaht Valga linnaliini. Nende arsenalis on kokku 30 bussi. Osakonna juhataja Toomas Turgan ütles, et varem käisid nad kütust hankimas Valga Alexela tanklas. Kuid et bussibaas asub linna ääres, on Valka Alko1000 poe juures asuv Latvijas Nafta tankla neile ka lähemal.