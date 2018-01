RKAS müüb 500 000 euroga endist valitsuse Kaare tee residentsi hoonet

Kirjalikul enampakkumisel läheb 500 000-eurose alghinnaga müüki Nõmme linnaosas Kaare 6/8 ehk endine Vabaduse 95 asuv elamu ja külalistemaja, teatas RKAS. Mõlemad hooned on ehitatud 1935. aastal. Krundi pindala on 5437 ruutmeetrit, elamu ehk endise teenijatemaja suletud netopind on 102,7 ruutmeetrit ning külalistemaja suletud netopind 571,1 ruutmeetrit.