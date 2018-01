Tesla juht Elon Musk jääb palgast ilma

Sellega lõpetas elektriautode tootja ka spekulatsioonid selle kohta, et Musk võiks Teslast varsti ära minna, sest eesmärgi saavutamiseks peab ta kas jääma ettevõtte tegevjuhiks või olema korraga nii aktiivne nõukogu esimees kui ka tootmisjuht.

«See kindlustab, et Elon jääb Tesla juhtkonna eesotsa pikaks ajaks, aga samal ajal loob ka paindlikkuse selleks, et millalgi tulevikus tuua teine tegevjuht, kes hakkab alluma Elonile,» teatas Tesla pressiteate vahendusel lisades, et praegu pole seda ette näha. Muski uus pikaajaline kompensatsiooniplaan töötati välja pärast seda, kui kauaoodatud mudel 3 tootmine ei suutnud järjest eesmärke täita. Viivitused ja raha põlemine panid muretsema Wall Streeti analüütikuid ja investoreid.