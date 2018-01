Kahjumliku Lottemaa uus omanik räägib, kuidas teemapargile elu sisse puhuda

«Lottemaa on väga vahva asi ja Pärnumaale kindlasti väga vajalik,» vastas Elstein alustuseks küsimusele, miks ta 50 protsenti Lottemaa teemapark OÜ osakutest soetas. «Samas kui loominguline pool on väga kõrgel tasemel, siis majanduslik-finantsiline pool tahab tuge. Seal tuleb asju teisiti teha.»

Tõsi ta on, et laste poolt armastatud Lottemaale pole viimased aastad kergete killast olnud. Kui 2015. aastal teeniti veerand miljonit kasumit, siis järgmisel aastal langeti 1,3 miljonilise käibe juures juba 25 000 euroga miinusesse. 2017 olevat neli aastat tegutsenud Lottemaale veelgi viletsam olnud, märkis Elstein.

Pikaaegse hotelliettevõtja sõnul räsis Lottemaa tulukust ühelt poolt kehv ilm, teisalt aga kägistasid turismiatraktsiooni ülejõukäivad finantskulud. Seetõttu tahab Elstein pankade laenutingimused üle vaadata ning paremaid maksegraafikuid ja intressitingimusi saada. «Olen kindel, et mingite kokkulepeteni me pankadega jõuame ja paremaks see asi läheb.»

Poole võrra Lottemaa pileti hinda langetada pole mõeldav. Nii odav asi see Lottemaa pidamine ka ei ole

Uued atraktsioonid ja uus joonisfilm

Kas ja mida peaks Lottemaal uue omaniku arvates veel teistmoodi tegema? Kuna Einstein on Pärnu hotelli Strand omanik, siis üks tema mõte on luua kahe Pärnumaa asutuse vahel suuremat sünergiat. Ta selgitas, et peredel on edaspidi lihtne ja mugav ühendada Lottemaa külastus hotell Strandi külastusega.

Lisaks auklikule majandamisele on puudujääke esinenud ka Lottemaa turundamisel, arvas Elstein. «Viimane Lotte film ilmus juba õige mitmeid aastad tagasi,» tõi ta näite. Siiski oli ta optimistlik, et uus täispikk Lotte joonisfilm peaks sel või järgmisel aastal ilmavalgust nägema, mis värskendaks Lotte brändi ja tooks teemaparki uusi külastajaid.

Veel leidis Elstein, et Lottemaa toitlustamine tuleb taaskord oma kätte võtta. Praegu on toiduäri rendile antud. «Seda hakkame järgmisel aastal üle vaatama,» ütles mees. Lisaks tuleb külla meelitada rohkem lätlasi, avada uusi atraktsioone, loetles Elstein lähiaja eesmärke. Ühe olulise muudatusena tõi ta välja idee, et tõsta tuleks Lottemaa külastajate vanusepiiri. «Me tahame, et ka vanematel lastel oleks seal rohkem teha.»

Paljud inimesed on kurtnud, et Lottemaa pilethinnad on liiga krõbedad. Näiteks maksab koha pealt ostes täiskasvanu pass 20 eurot. E-pileti hind on 17 eurot. Alla 1 aastastele lastele on külastus tasuta. Mis saab hindadega? «Eks ma olen selle peale mõelnud,» alustas Elstein, «samas kui võrrelda hinda kasvõi ühemehe teatri etenduse või kohaliku korvpallimatsiga, siis see on sisuliselt sama hinnaga.» Kuigi mingid soodustused, näiteks väga suurtele peredele, oleks mõeldavad, ei leia ta, et pilet ülemäära kallis oleks. «Poole võrra hinda langetada pole mõeldav. Nii odav asi see Lottemaa pidamine ka ei ole.»