Investeerimismaailma valitseja saab 25-aastaseks

Algselt peeti ETFi kogenud professionaalsete investorite investeerimisinstrumendina, kuid see osutus hoopis demokraatlikuks jõuks investeerimismaailmas langetades haldustasusid ning suurendades väikeinvestorite valikut. Enne ETFide loomist ei olnud väikeinvestoritel võimalik panustada näiteks aktsiaindeksi S&P 500, toorainete nafta, kohv, hinnatõusule või -langusele. See võimalus oli ainult professionaalsetel investoritel. Nüüd on selline võimalus meil kõigil ja fondide valik peaaegu piiritu.

Praegu on kogu maailmas 7200 börsil kaubeldavat fondi, mille varade maht ulatub 4,8 triljoni dollarini. Börsil kaubeldavad fondid järgivad mingit indeksit, intressi või toorainehindu ning nendega kaubeldakse börsidel, nagu aktsiatega.

Esimene börsil kaubeldav fond oligi börsiindeksit S&P 500 järgiv börsil kaubeldav fond SPDR S&S 500 ETF Trust, hüüdnimega Spider (ingl k ämblik). Fond andis võimaluse pakendada indeksisse kuuluvad kõik 500 aktsiat ühte väärtpaberisse.

Ehkki enne ETFe olid olemas ja on praegugi sarnased avatud indeksifondid, on ETFidel on kaks eelist. Nendega saab kaubelda kogu börsipäeva jooksul, mitte kord päevas, nagu tavaliste fondidega ja fondide haldus- ja kauplemistasud on madalamad.

Kiiresti kasvavat ETFide turgu süüdistatakse ka selles, et nende tõttu on varade hinnad kerkinud liiga kõrgele ning need on turul põhjustanud liigse volatiilsuse.