Suur galerii: Lõuna-Korea taliolümpiamängud peidavad kummituslikku suusakuurorti

Tänapäeval kannatavad kehvade majanduslike tulemuste all peaaegu kõik Lõuna-Korea suusakuurordid, sest konkurents Jaapanist on lihtsalt niivõrd tugev. Jaapani kuurortides on enamasti pikemad liurajad ja pehmemad õhutemperatuurid.

Lõuna-Korea valitsus on üritanud küll mängude eel alustada talispordibuumi, kuid suusaturg pole ikka jalgu alla saanud. Ühtlasi lubas investorite grupp nimega Alps Seven Resort lagunenud kuurordi olümpiamängude ajaks renoveerida, kuid raha jäi tulemata ja projekt kanti maha.

Lõuna-Korea on kulutanud 2018. aasta taliolümpiamängude hoonestuse ehitamiseks ligikaudu 600 miljonit dollarit, kuid infrastruktuuri tulevik on kahtluse all. Rahvusvaheline Olümpiakomitee kardab, et mängude pärandit ootab sama saatus, mis kunagi glamuurset Alpsi kuurorti – unustatud kummituslinnaks muutumine.