Netflixi klientide arv kasvab mühinal

«Meil oli imeilus neljas kvartal,» kirjutas Netflix kirjas aktsionäridele. Samas hoiatas ettevõte, et raha väljavool kasvab sel aastal nelja miljardi dollarini, mis on kaks korda enam kui eelmise aasta kaks miljardit. Raha väljavool on tingitud kulutustest sisutootmisele, mille jõudmine ekraanile võib võtta kuni kolm aastat. Raha väljavool võib viia ettevõtte raha kaasamiseks taas võlakirjaturule, lisas Netflix, kelle bilansis on juba 6,5 miljardi dollari väärtuses pikaajalisi võlakirju.

Vaatamata sellele, et Netflix tõstis mõnel olulisel turgul hindu, ei takistanud see klientide arvu kasvu 1,98 miljoni võrra USAs ja 6,36 miljoni võrra mujal maailmas. Kokku on Netflixil 117,6 miljonit klienti, mis on kaks miljonit rohkem, kui on ennustanud analüütikud.