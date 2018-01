Eurotsooni rahandusministrid kiitsid heaks uue rahaeralduse Kreekale

Tegemist on viimase rahaeraldusega Kreeka kolmandas finantspäästeprogrammis alates 2010. aastast.

«Kreeka suhtes on head uudised,» ütles eurotsooni 19 rahandusministrite kohtumist esmakordselt juhtinud Portugali minister Mario Centeno pressikonverentsil Brüsselis.

Järgmine rahaeraldus aitab katta võlgade teenindamist ja suurendada Kreeka sularahareserve, ütles Portugali rahandusminister ja lisas, et «eluliselt tähtis on tagada Kreeka täielik juurdepääs turule».

Veebruaris kantakse Kreekale üle 5,7 miljardit eurot ja ülejäänud ühe miljardi saab Ateena kätte hiljem kevadel, kui eurotsooni ametnikud on kontrollinud, et Kreeka on kõik temalt nõutud reformid ellu viinud.