EVR Cargole terendab kasum

«Jätkuvalt tugev tulemus raudteeveo ärisuunal ning prognoositust parem tulemus vagunite rendis on aidanud jõuda ettevõttel jooksvasse kasumisse. Vagunite remondi ärisuuna panus oli tagasihoidlikum, kuid teeme tööd, et tulemus paraneks. EVR Cargo kontserni rahavoog ja bilanss on tugev, mis võimaldab meil ka edaspidi investeerida atraktiivsetesse äriprojektidesse,» ütles EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.