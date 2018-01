Amazon avas tulevikupoe

Kui nõukogude inimene oleks sisenenud Amazoni uude lähikaupade poodi Amazon Go, arvaks ta, et kommunism on käes. Eile maailma suurima internetikaubamaja peakorteri läheduses avatud poes ei ole ostukorve, kassaaparaate ega saa seal maksta ka pangakaardiga, sularahast rääkimata. Poe külastaja asetab valitud kauba otse kotti ja lahkub sellega poest, ilma et peaks midagi tegema.