Euroopa Parlamendi liikmete pensionifond on pankroti veerel, kahju läheb maksumaksjate kraesse

Fondil oli 2016. aasta lõpuks varasid 146,4 miljoni euro jagu, kuid endistel parlamendiliikmetel oli fondilt õigus nõuda pensioni 472,6 miljoni euro eest, see tähendab, et puudu on 326,2 miljonit eurot. Juba 2009. aastal oli fondil puudu 123 miljonit eurot.