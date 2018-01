Suuremad sissetulekud julgustavad Eesti inimesi laenama

Sissetulekute kasv on toonud juurde nii uusi laenukliente kui ka inimesi, kes suudavad säästa

Eesti ettevõtted kasutasid põhivarainvesteeringute rahastamiseks suures osas omavahendeid

Ettevõtete pikaajaliste laenude kasv on mõnevõrra kiirenenud, kuid lühiajaliste oma vähenenud

Kuna laenunõudlus on suur, on majapidamiste laenukohustused hoogsalt kasvanud. Majapidamiste laenukohustused kasvasid 2017. aasta kolmandas kvartalis ligikaudu sama palju kui palgad ehk aasta võrdluses ligi 7 protsenti, kirjutab Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Kui pangalaenude ja liisingute jäägi kasv on viimastel kvartalitel kiirenenud, siis muudelt laenupakkujatelt, sh kiirlaenukontoritelt võetud laenude varem väga hoogne kasv on aeglustunud.

See tuleneb ilmselt osaliselt nii sellest, et pangad on hakanud rohkem tarbimislaene ja liisinguid pakkuma kui ka sellest, et muude laenupakkujate tegevuse üle on hakatud tegema tõhusamat järelevalvet.

Suurenenud sissetulekud on parandanud ka Eesti inimeste säästmisvõimet ning säästude kasv on jätkuvalt kiire. Majapidamiste hoiuste maht suurenes aastaga 9 protsenti. Veelgi tempokamalt on kasvanud majapidamiste muu finantsvara, nagu sularaha, väärtpaberid, investeerimisfondide osakud ja antud laenud. Kiirest kasvust hoolimata jääb Eesti majapidamiste finantssäästude ja sissetulekute suhe Euroopa Liidu keskmisele näitajale endiselt alla ja paljudel majapidamistel pole ootamatuteks olukordadeks piisavalt sääste.

Ehkki põhivarainvesteeringute maht kasvas 2017. aastal hoogsalt, võimaldasid Eesti ettevõtete likviidsete varade ja omakapitali kõrge tase rahastada neid suuresti omavahenditest. Varasemast mõnevõrra rohkem on siiski võetud ka pikaajalisi laene, mille aastakasv oli möödunud aasta kolmandas kvartalis veidi üle 5 protsendi. Samal ajal on lühiajaliste laenude jääk märkimisväärselt vähenenud, mis kajastab suuresti mõne välisomanduses oleva ettevõtte rahavoogude juhtimist. Ettevõtete võlakohustused kokku kasvasid aastaga 1 protsendi.

Möödunud aasta kolmandas kvartalis Eestist tegutsevatest pankadest võetud laenude jääk vähenes ja sama palju suurenes välismaalt võetud laenude jääk, kuna üks pank suunas osa oma laenudest välismaise emapanga portfelli. Eestisse tehtud välismaised omakapitaliinvesteeringud küll suurenesid, aga see kajastab suuresti kasumite kasvust tulenevat reinvesteeritud tulu kasvu ja muid välisinvesteeringuid lisandus vähe.