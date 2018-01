Eesti Gaasi IT-juhiks saab Ain Rasva

«Mul on väga hea meel, et meiega liitub väga kogenud IT-juht, kes on suutnud edukalt käima lükata mitu olulist ja keerulist IT-süsteemi,» sõnas Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot.

«Viimaste aastate jooksul on ootused Eesti Gaasi IT-le nii klientidelt kui ka meie töötajatelt hüppeliselt kasvanud. Seega on meil vaja juurde jõudu ja kogemust, et nendele ootustele vastata,» lisas Noot.

Rakendusmatemaatiku haridusega Rasva on muuhulgas kaks aastat jaganud oma kogemusi Lätis, juhtides SEB panga sealset IT osakonda.

«Pärast pikka aega ühes ettevõttes töötamist soovin uue väljakutsena oma teadmistega aidata kaasa Eesti Gaasi IT arengule,» sõnas Rasva.

«Minu jaoks on tegemist põneva sektoriga. Usun, et saan oma senisest karjäärist kaasa võtta kogemuse ja kindluse, et panustada Eesti Gaasi klientide rahulolu tõstmisse ning ettevõttesiseste IT-lahenduste täiustamisse,» lisas ta.