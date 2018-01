Oxfam: maailma jõukaimal 42 inimesel on sama palju vara kui poolel inimkonnal

Oxfami hinnangul on kasvavas ebavõrdsuses süüdi maksudest kõrvale hiilimine, ettevõtete püüded poliitikat mõjutada ja töötajate õiguste kärpimine. Organisatsioon on sarnaseid uurimusi teinud ka varem. 2017. aastal väitis Oxfam, et maailma rikkaimal 8 inimesel on sama palju vara kui vaesemal 50 protsendil. Sel aastal, tänu paranenud andmetele, on Oxfami hinnangul maailma jõukaimal 42 inimesel sama palju vara kui 50 protsendil vaesematel.