Eksperdid pelgavad turult tulevat kärsahaisu

Luminor Pensionsi juhi Angelika Tageli muutis tõus ettevaatlikuks. «Endiselt on tunne, et aktsiatel on tõusuruumi. Aga ausalt, ma väga loodan, et see väga järsk tõus ei jätku aastast aastasse. Parem on saada paar väiksemat sorti korrektsiooni vahele, see on jätkusuutlikum,» vahendab Tageli sõnu Äripäev.