Rain Lõhmus: inimestel on vale kontseptsioon, et raha kasvab

«Need [mu miljonid – toim] on sellised ettekujutatavad, virtuaalsed. Inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvab. Raha kunagi ei kasva. Raha kõige naturaalsemal kujul on need samad pangatähed. Pane need laua peale või lillepotti, nad ei kasva sul kuidagi. Sa pead need vahetama milleski, mis võib kasvada,» vahendab Lõhmuse sõnu ERRi uudisteportaal.

Lõhmus selgitas, et investeerimisel on enamus informatsiooni, kujundeid ja pilte, mis sulle sisse söödetakse, vale. Selleks, et su raha kätte saada. «Sa pead sealt välja filtreerima, mis on vale, mis on õige ja kuidagi selle õige seljas ratsutama. See on natuke nagu kunst. Sa võid õppida joonistama, aga see, et sa joonistada oskad, ei tee sinust kunstnikku.»