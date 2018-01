USA relvapoed on hädas röövidega

2013.aastaga võrreldes on relvapoodide röövide arv kasvanud 227 protsenti. Samuti on kasvanud varastatud tulirelvade arv.

Kui murdvarguste käigus varastati 2013.aastal 3 355 tulirelva, siis 2017 aastal kasvas see 7 841 relvani. Röövide käigus varastati 2013. aastal 96 tulirelva, 2016.aastal 370 ja 2017.aastal 288 relva.

Tulirelvad pole just odavad ning seepärast varastele väga ahvatlevad. Valitsusel ei paista aga olevat plaani, kuidas taoliste kuritegudega võidelda.

«Kurjategijad teavad, et relvapoodidest on võimalik minutitega suur hulk tulirelvi kätte saada. Iga edukas sissemurdmine on uueks ohuks kogukonnale,» rääkis relvakontrolli surverühma nõustaja David Chipman.