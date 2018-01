Go Bus sai uue juhi

«Andrei Mändla puhul on tegemist suurte kogemustega tunnustatud bussispetsialistiga, kelle tööd hinnatakse Eestis väga kõrgelt,» kinnitas Go Busi nõukogu liige Tiit Pruuli pressiteates. «Tema kompetents ning Go Busi igapäevatöö ka kõige pisemate detailidega kursis olemine teevad temast bussisektoris väärt juhi.»

«Eesti bussindus on huvitavas ajajärgus – haldusreform, tasuta maakonnaliinide tulek, mootorikütuste pidev hinnatõus ning bussijuhtide piisava järelkasvu puudumine on märksõnad, millega tuleb kogu sektori tasandil arvestada ja otsustavalt tegeleda,» ütles Mändla.

«Go Bus on Eesti üks suurimaid ja tuntumaid vedajaid ning usun, et meil on piisavalt kogemust, et aidata ühistransporti puudutavaid küsimusi nii seadusandlikul tasandil kui ka muudes töögruppides lahendada,» lisas Mändla.