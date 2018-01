Vabaühenduste liit valis aasta ettevõtteks Rimi

«Rimi Eesti on aastaid silma paistnud vastutustundliku ettevõttena, kes edendab tervislikke ja säästvaid eluviise, on küsimuseks siis tasakaalus toitumine, pakendid, oma tarneahela tundmine, taastuvenergia või kodumaine talutoit,» põhjendas pressiteates valikut vabaühenduste liidu juhataja Kai Klandorf.

«Eriliselt on Rimi silma paistnud osalise töövõimega personali kaasamise ning oma teenindajate ja klientide harimisega alkoholi ostmise ja tarbimise teemadel nii täiskasvanute kui iseäranis noorte seas,» lisas Klandorf.

«Aasta 2017 on meie jaoks olnud väga eriline – meie tegemisi vastutustundliku ettevõtluse vallas on märgatud ning tunnustatud,» sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe.

«Kaupmeestel on üsna keeruline heategevuse ning ühiskonnale kasu andvate projektidega silma paista, kuna sellele reageeritakse sageli avalikus ruumis kui reklaamile, millel on omakasupüüdlik tagamõte, kuid tegelikult see nii ei ole,» möönis Padumäe.