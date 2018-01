Maksuameti teavitussüsteem lähtub ainult palgatulust

Alates veebruarist hakkab maksuamet inimesi teavitama, kui tekib oht, et maksumaksja peab peagi hakkama tulumaksu juurde maksma. Süsteem hakkab toimima maksuametis olemasolevate andmete pinnalt, mis tähendab, et üüritulu ja vara müügi korral saab amet info inimeste endi poolt tuludeklaratsiooni esitamisel ning seda teavitustes arvesse võtta ei saa.

Teavitusi teeb maksuamet elektrooniliste kanalite kaudu ja postiga neid saatma ei hakata. Samas on näiteks pensionäril võimalik oma kontaktina anda maksuametile ka lapse e-posti aadress, see ei pea kindlasti isiklik olema. Seda võimalust on ka varasemalt kasutatud.

Inimesi, kes avastavad maksusüsteemi muudatuste mõju enda tulule alles tuludeklaratsiooni esitamisel, on lisaks pensionäridele tõenäoliselt teisigi ja maksuamet on sellega arvestanud. Seetõttu oleks maksuameti kinnitusel kindlasti abiks, kui inimesed, kes juba mõnevõrra on kursis kehtima hakanud muudatustega, aitaksid ka oma lähedasi ning vajadusel täiendava info saamiseks otse maksuameti poole pöörduksid.

Teavitusi tuleb saatma hakata aasta algusest tunduvalt keerulisemaks muutunud maksusüsteemi tõttu. Tulumaksuvaba miinimum tõusis 500 euroni. Samas tähendab see, et tulumaksuvabastus kaob alates 2100 eurosest kuupalgast. Kuni 1200-eurose brutopalgani saab palgasaaja veidi lisaraha ning alates 1758-eurosest palgast hakkab inimene kaotama.

Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud maksuvaba tulu suurust. Teades oma 2018. aasta sissetulekuid, on juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist 1. juuliks 2019.

Meeles peab pidama, et uus maksusüsteem ei lähtu ainult palgast, vaid arvestab kõiki inimese tulusid (välja arvatud maksuvabad toetused).

Kui inimene saab aasta jooksul kasu näiteks kinnisvara müügist, väärtpaberite müügist, kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist või muust, siis mõjutab see maksuvaba tulu suurust. Kui on ette teada, et aasta jooksul tuleb lisatulu lisaks palgale või pensionile, siis on võimalus teavitada oma tööandjat või sotsiaalkindlustusametit, kellele olete maksuvaba tulu avalduse esitanud, et inimene soovib loobuda maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.

Neid vahemikke on oluline teada

Kui aastane brutotulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.