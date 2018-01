Eesti firma toob turule discgolfi kettad

Kõigi eelduste kohaselt tulevad esimesed Eestis toodetud discgolfi kettad müügile märtsikuus. «Meil on eesmärk saada märtsikuuks kõik korda, sest siis algab hooaeg,» ütles Ketas OÜ juhatuse liige Alver Kivirüüt BNS-ile. «See on meie eesmärk ja sinna suunas me ka liigume, et märtsikuuks oleksime valmis toimiva toote ja tootmisprotsessiga,» lisas ta.

Seejuures pole ettevõte veel suure tootmisega alustanud, sest praegu tegeletakse endiselt ketaste arendamisega. «Ketaste müümisega on veel natuke aega, sest nende arendustöö veel kestab. Tegeleme endiselt plastikusegude välja töötamisega ja vormide viimistlemisega,» rääkis Kivirüüt.

«Kui meil õnnestuvad mõned asjad kiiremini, siis teatud prototüübid ja seeriad saavad ilmselt varem valmis aga sihime ikkagi märtsi. Toote arendusprotsessid on ikkagi üsna nüansirohked ning iga etapp toob uusi meeldivaid ja ka natuke raskemaid üllatusi, kuid siiamaani oleme kõigega hakkama saanud,» lisas Kivirüüt.

Kuna discgolfi mängimine nõuab mitut erinevat kettamudelit, siis soovib ettevõte turule tuua kaug-, kesk- ja lühimaakettad. «Päris täpselt ei oska praegu öelda kui mitu eri ketast me märtsiks valmis saame. Kindlasti on eesmärk tulla erinevate ketastega välja,» märkis Kivirüüt.

Ketas OÜ toodab kettaid Eestis eesmärgiga neid ka kohalikul turul müüa. «Kettaid on plaanis müüa Eestis. Discgolfiga on selline huvitav olukord, et kõige suuremad ketaste tarbijad maailmas on ameeriklased, siis soomlased ja eestlased. Sealt ka see huvi nišši Eestis kasutada, kuna meie teada kettaid veel Eestis ei toodeta,» ütles Kivirüüt mullu juulis.

«Kuna enamik kettaid on siia imporditud ameeriklastelt, siis arvame, et on võimalik teha veel ägedamalt kujundust ja tavakasutajatele loetavamalt, kuidas ketas lendab. Selle koha pealt üritaks olemas olevaid tootjaid lüüa,» lisas ta toona.

Discgolf on sarnane traditsioonilisele golfile reeglite ja terminite osas. Suurim erinevus on, et discgolfis kasutatakse palli ja golfikeppide asemel lendavaid taldrikuid. Kui palligolfis on eesmärk pall spetsiaalsesse auku saada, siis discgolfis on eesmärk ketas spetsiaalsesse kettidega korvi saada.