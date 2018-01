Teder: meie hädad algavad e-residentsusest

Ta selgitas, et kui me teeme Eestis ettevõtte loomise väga lihtsaks, siis tulevad esimesena siia aferistid, kes mõtlevad, et registreerivad firma Eestis, avavad pangas arve – olgu või Lätis – ja kandivad siia raha. «Kuid nende firmadega seotud kohtuprotsessid hakkavad toimuma Eestis. See koormab kõvasti meie kohtusüsteemi. Ilmselge, et vaidlusi tuleb väga palju. See on väga halb,» leidis suurettevõtja.