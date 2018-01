FOTOD: Vesterbacka tõmbas Tallinna-Helsingi tunnelipeo käima

«Nüüd hakkab projekt märksa kiiremini liikuma ja palju detaile selgub selle käigus. Niipea, kui need on meil endal paigas, jagame seda ka avalikkusega,» lubas Vesterbacka. Visionääri plaani puhul on öeldud ka, et ta ei raiska aega tasuvusuuringutele, vaid on projekti tasuvuses juba kindel.

Piirkonnast Euraasia süda

Vesterbacka enda sõnul teevad nad tihedalt koostööd ELi rahastatud FinEst Lingi tasuvus-uuringu meeskonnaga. «Meil ei ole kiiret, aga me tahame kiiresti edasi liikuda,» on tema põhimõte.

Nii nagu Soome rahvuslik lennufirma Finnair, nii usub ka Vesterbacka, et Helsingi ja Soome ei ole Euroopa suhtes ääremaa, vaid pigem selle süda, kuivõrd aitab vahendada liiklust Euroopa ja Aasia vahel. Kuivõrd Stockholmis on kinnisvarahinnad väga kõrgeks tõusnud, siis näeb ta siin suurt võimalust nii Tallinnale kui Helsingile.

«Me eeldame tohutut kasvu,» põhjendas Vesterbacka, miks ta usub, et tema tunneliäriplaani saadab edu. Ta ütleb, et 5–10-protsendiline kasv võiks peagi väga loomulikuks saada. Vesterbacka sõnul võib Tallinna-Helsingi piirkonnast saada uus Silicon Valley.

«Me peame looma normaalsed elamistingimused, et me suudaks talente siia meelitada,» märkis ta. Ta eeldab, et juba 2020. aastaks tuleb Soome kui Eestisse mitukümmend tuhat tudengit Aasiast õppima.

Palju muret on avaldatud Hiina raha osas. Isegi Euroopa Komisjoni asepresident, Vesterbacka kaasmaalane Jyrki Katainen rääkis mõned kuud tagasi Postimehele, et visionääri idee on väärtuslik, kuid kolmandate riikide rahasse tuleks suhtuda ettevaatlikult.

Vesterbacka ise põhjendab valikut sellega, et Hiina on üks väheseid riike maailmas, kellel on kogemust niivõrd suurte infrastruktuuriprojektidega. Ka on nii Soome kui Eesti riiklikud suhted Hiinaga head. «Kõige olulisem selle juures on aga see, et tegemist on hea äriplaaniga. Ja kui sul on hea äriplaan, siis sa leiad ka investoreid.»

Rakendab idufirma mõtteviisi

Soome visionäär on veendunud, et Eesti ja Soome tõusevad tänu tunneliprojektile kogu Euroopa transpordisektoris järgmise kümne aasta jooksul suundaseadvaks jõuks. «Ma arvan, et selle projektiga on meil võimalik määratleda mobiilsuse tulevik.»

Kui küsimuste voorus juhiti korduvalt tähelepanu sellele, et Vesterbacka ei oma ettekujutust, kui kaua võib ühe sellise mõõtmega infrastruktuuriprojekti ehitamiseks vajaminevate lubade taotlemine aega võtta, sõnas soomlane, et kuigi tegu on transpordiprojektiga, lähenevad nad sellele idufirmale omase põhimõttega. «Lahendame probleeme siis, kui need ette tulevad,» märkis ta.

Ka ütles Vesterbacka, et nende esmane analüüs on juba selgeks teinud, et ainuüksi Soome poolel peavad nad tunneli ehituseks oma 30-40 erinevat luba taotlema riigiasutustelt. Vesterbacka loodab peagi alustada ka Eesti keskkonnaministeeriumiga sarnast dialoogi, mis on pea aasta käinud Soome keskkonnaministeeriumiga. Samuti on lähinädalatel üle pika aja Tallinnasse visiidile tulemas Helsingi praegune linnapea.