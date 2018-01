Tuhanded pensionärid võivad riigilt raha tagasi nõuda

Maksuameti juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on kokku neid inimesi, kes on jätnud maksuvaba tulu avalduse esitamata ja kel võib olla õigus tagasimakse saada, ca 8600. Nendest pea pooltel isikutel võib olla õigus tagasimakse saada kõigil kolmel aastal (2014-2016) ning ülejäänutel, kas ühel või kahel aastal. Tähele tuleb panna seda, et tagasimakse avaldust saab esitada kolme aasta jooksul, ehk 2014. aasta eest on viimane aeg esitada tänavu 31. märtsil, 2015. aasta eest järgmise aasta 31. märtsil jne.

Udde sõnul võib hinnanguliselt tagasimakstav summa ulatuda kokku maksimaalselt 7,2 miljonit euroni. Ühe isiku kohta võib tagasimakstav summa ulatuda mõnekümnest eurost kuni maksimaalselt kolme aasta eest kokku 1140 euroni.

Maksuameti juhtivspetsialisti selgitusel peavad isikud, kellel võib tekkida 2014-2016 aastate eest maksutagastus, esitama oma vastava aasta tuludeklaratsiooni. «Kõigile pensionäridele, kellel on olemas kontaktid ning võib tekkida meie andmetel maksutagastus, saadame teavituse, » kinnitas Udde, lisades, et kõige mõttekam on oma esitamata deklaratsioonid esitada koos 2017. aasta tuludeklaratsiooniga, mida saab esitada peale 15. veebruari.