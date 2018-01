Pensionär: mul oleks mõistust ja energiat veel küll, aga täiskohaga töötamine ei tasu enam ära

66-aastane töötav pensionär pidi valitsuse maksupoliitika tõttu astuma sammu, mida ta muidu poleks teinud. Sellest aastast töötab ta poole kohaga, sest tema palk ja pension kokku on uue maksusüsteemi jaoks liiga kõrged. «Mul oleks mõistust ja energiat veel küll, aga lihtsalt ei tasu ära, » nentis programeerija ja finantstöötaja taustaga pensionär, kes soovib jääda anonüümseks.

Sama teed käisid ka kaks tema sõbrannat. Üks vormistas end samuti poole kohaga tööle ja teine tuli üldse töölt ära, sest tööandja ei võimaldanud poole kohaga töötamist. «Olen arvestanud, et kui aastast makstakse 12 korda pensioni, siis uue maksusüsteemiga saaksin mina ainult kümme kätte,» selgitas pensionär oma otsuse tagamaid. Tema hinnangul tuleks pension maksustatava tulu hulgast välja tõsta, sest just see tekitabki ebaõiglust.