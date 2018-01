Investorid ei saa krüptomaaklerilt raha kätte

Kuigi Coinbase'i platvormi teenustasud on küllalltki kopsakad, on erinevalt paljudest teistest krüptosaitidest lehekülge mugav ja lihtne kasutada, kirjutab Äripäev .

Hulgal investoritel on aga probleeme oma raha kättesaamisega. Nimelt leiab veebifoorumitest hulgaliselt pahaseid inimesi, kes on kas Coinbase’i raha kandnud või sealt raha välja võtta üritanud, ent summad ei jõua kohale, ehkki tähtaeg on juba ammu kukkunud ning teenus ise teatab, et tehing on olnud edukas.