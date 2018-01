Jaanus Marrandi kinnisvaramaksust: Eesti omanikud pole selleks piisavalt kogenud

«Kinnisvaramaksu ei ole mõistlik praegu rakendada. Ükskord see tuleb niikuinii ja see on vist paratamatu ja see ei sõltu parem- või vasakpoolsest valitsusest. Ei ole sõltunud ka mujal maailmas, kus see reeglina on ilusasti olemas. Eestis ei ole aga mõistlik seda rakendada kasvõi sellel lihtsal põhjusel, et omanikuks olemine on alles liiga värske asi,» jagab Marrandi Facebookis oma mõtteid.

Eestis on selleks veel liiga vara, kuna omanikuks olemine on suhteliselt värske asi. «Liiga pikka aega on inimesed pidanud elama ilma omandita ehk ainult teadmisega, et see või teine kinnisvaraüksus magusal kohal mere ääres või linnas kuulus esivanematele. Inimestele, kes alles on saanud oma vara tagasi ja hakanud seda majandama, peaks andma aega,» kirjutab Marrandi.

«Aega, et vara saaks n.ö vanaks perekonna varaks.....või teisalt kui seda ei jaksata majandada, siis peaks ta jõudma nendesse kätesse, kes jaksavad. See aeg ei ole veel käes, andkem aega, et inimeste omand saaks n.ö «vanaks» asjaks. Eesti omanikeühiskond ei ole piisavalt vana ja kogenud selleks, et teda hakata maksustama kinnisvaramaksuga,» lisas ta.