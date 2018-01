Taal kinnisvaramaksust: teeks alustuseks maamaksu korda

Kunagine hansapankur Olari Taal ütles, et ilmtingimata on Viimsi vallavanema Siim Kallase paari päeva tagune kinnisvaramaksu idee debatti väärt, vahendab Äripäev. «Ja mitte ainult, vaid ammu on meilgi aeg jõuda vara – rikkana elamise – maksustamiseni. Õiglane on maksustada rikkust ehk rikkana elamist ja hoiduda maksustamast jõukaks saamist,» märkis ta.