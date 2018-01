«Me ise armastame oma salaamit süüa õhukeste viiludena, väikeseks snäkiks, samuti sobib see hästi kokku valgehallitusjuustu, puuviljade ja punase veiniga,» räägib Matsimoka lihaäri üks rajajatest Sten Inno. Salaami puhul ongi kõige olulisem lõigata vorst võimalikult õhukeselt – juba ühest lõigust piisab, et aimu saada salaamile iseloomulikust lõhna- ja maitsebuketist, kus peale liha mängivad kaasa sool, punavein, küüslauk, must pipar ning bakterite ja hallituse koosmõju.