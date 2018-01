Remedia ostnud ettevõte sai heakskiidu Eestisse laienemiseks

«Üleminekuperioodil jätkavad nii Amber Distribution Estonia kui ka Remedia oma tavapärast tegevust. Pärast seda, kui on sõlmitud vastastikune kokkulepe selle kohta, et Remedia ühineb Amber Beverage Groupi toimeka meeskonnaga, jätkavad mõlemad ettevõtted selleks ajaks juba ühiselt parima võimaliku positsiooni hoidmist Eesti turul,» sõnas Amber Distribution Latvia tegevjuht Pavels Filipovs.

Remedia juhatuse liige Vladimirs Feldmansi sõnul on ühinemine rahvusvaheliselt võimsate ja tuntud ettevõtetega uudne ja suurepärane võimalus. «Meie eesmärk on ajakohastada oma tegevust, et kinnitada kanda eksporditurgudel ja suurendada oma tootmissuutlikkust.»