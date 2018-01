Vichmanni ja Kruuda võlavaidlus läheb uuesti maakohtusse

Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus kolmapäevase otsusega Kruuda ja AS Rubla seisukohtadega, millega tühistas esialgse Harju maakohtu otsuse ning saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks.

OÜ Best Idea esitas 11. septembril 2015. aastal Harju maakohtule hagi, milles palus Oliver Kruudalt ja AS Rublalt solidaarselt välja mõista 14,2 miljonit eurot, millest põhinõue on 8,5 miljonit eurot ja intress 5,7 miljonit eurot ning viivise. Samuti palus hageja AS Rublalt välja mõista 487 500 eurot.

Harju maakohus tegi 2016. aasta 20. juunil vaheotsuse, mille kohaselt on Oliver Kruuda ja AS Rubla mõlemad OÜ Best Idea nõude suhtes võlgnikud, kuid ei käsitlenud nõude suurust.

Kruuda ja AS Rubla pöördusid Tallinna ringkonnakohtusse, mis tühistas maakohtu otsuse ja saatis asja uuesti läbivaatamiseks, sest kohus leidis, et Oliver Kruuda ei ole nõude osas võlgnik, vaid AS Rubla võlgnevuse käendaja.

Vichmanni Best Idea pöördus omakorda riigikohtusse, väites, et ringkonnakohus eksis ning et Oliver Kruuda on siiski AS Rubla kohustustega ühinenud ehk on võlgnik.

Riigikohtu kolleegium käenduse või kohustustega ühinemise vaidlust ei käsitlenud, vaid tuvastas maakohtu vaheotsuses veel täiendava puuduse, kuivõrd maakohus ei käsitlenud piisavalt nõuete suurust ja nende õigsust.