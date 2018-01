Lugeja küsib: kas nüüd maksustatakse ka pangaautomaati pandud raha?

"Hiljuti käis mu sõber maksuametis, et saada selgust uuest maksusüsteemist. Seal muuhulgas hoiatati teda, et sellel aastal kõik raha, mis pannakse hoiukontole pangaautomaadi kaudu, loetakse aasta tuluks ja sellelt peab maksma tulumaksu. Ma kuulsin seda veel mõnelt inimeselt. Kuidas seda mõista? Kas see tähendab, et kui eelpool öeldu on tõsi, siis selgub, ma ei saa panna isiklikku raha oma pangakontol, kui järgmisel aastal riik sellelt maksu nõuab? " küsis lugeja.

Vastas Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja Uku Tampere: "See, et kõigil ja kogu pangakontol olev raha maksustatakse, on valeinfo! Teie lugeja ei ole ilmselt tähele pannud, millest parajasti juttu oli, kui seda kuulis. Väärarusaam võib olla tekkinud sellest, et varsti on võimalik avada endale nn ettevõtluskonto. Sellel kontol on küll nii, et pank peab kontole laekunud summalt 20% tulumaksu kinni ja kannab MTA-le üle. See on ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine. Aga see toimib ainult ettevõtluskontol ja see on juba palju pikem teema. MTA saab pankadelt küsida pangakontode väljavõtteid maksumenetluse käigus. Niisama automaatset juurdepääsu inimeste ja ettevõtete pangakontodele MTA-l ei ole. Teisisõnu, pank saadab MTA-le pangakontode väljavõtteid, kui see on vajalik ja põhjendatud".