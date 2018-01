Suur krüptoraha konverents loobus osalustasude kogumisel bitcoin'ist maksevahendina

Kuigi bitcoin'i kurss on praegu täiesti punane, on suur nõudlus tekitanud tugeva surve krüptoraha vahenduskeskkondale ja see on viinud vahendustasud ülikõrgeks, vahendab Business Insider. Kõik see muudab aga bitcoin'i kasutamise traditsiooniliste maksevahendite kõrval keeruliseks.

Kuigi huvi krüptoraha vastu on viimase 12 kuu jooksul hüppeliselt kasvanud ja selle käigus on bitcoin'i kurss tõusnud 800 dollarilt 15 000 dollarini, on krüptoraha võrgustik pidanud kasvava nõudluse tõttu seisma silmitsi uute probleemidega. Selle alla käivad nii üle 30-dollarilised vahendustasud kui tehingute venimine tundidepikkuseks.

Olukord on läinud lausa nii halvaks, et üks olulisemaid bitcoin'i konverentse maailmas on loobunud osalustasude kogumisel krüptorahast endast maksevahendina. 18.-19. jaanuarini Miamis toimuv Põhja-Ameerika bitcoin'i konverents on praktiliselt ukse ees ja viimase hetke piletihind küündib lausa tuhande dollarini.

Küll aga ei saa osaleda soovijad enam maksta ei bitcoin'is ega üheski teises krüptorahas. «Võrgurikete ja aeganõudvate tehingute tõttu oleme sulgenud piletite eest maksmise krüptorahades. Loodame, et järgmisel aastal on võrgustik mastaapsem ja krüptoraha saab üleilmse maksevahendina ikkagi kasutada,» märgivad korraldajad ürituse kodulehel.