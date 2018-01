Kallim õlu pole maapoodidele veel surmahoopi andnud

Laimjalas ja Kallemäel külapoodi pidav Paios OÜ juhatuse liige Liivi Saagpakk tõdes, et müük on vähenenud õige natukene, vahendab Saarte Hääl.

Pärast aktsiisitõusu mullu juulis on koguseliselt kahanenud just lahjemate alkohoolsete jookide nagu õlu ja siider müü. «Esialgu, kui tulid esimesed kallimad õlled, tõmbas müük veidi tagasi, aga suhteliselt ruttu see siiski stabiliseerus,» sõnas Liivi Saagpakk.

Kiratsis Saksa talupoodi pidavale Tõnu Mungale aga tundub, et aktsiisitõus on mõjutanud tarbijate valikut ehk hoopiski kvaliteetsema alkoholi poole. «Veidi vähem on ostetud viina ja õlut, aga mõju ei ole väga tuntav,» märkis Munk.

Kõnealusel teemal muidugi räägitakse ka poes palju ja teema on kahtlemata päevakorral. «Aga need külafilosoofid, kes maapoes käivad, ostavad oma alkoholi ikka siit, nemad Lätti minna ei saa,» sõnas talupoe pidaja, kes arvab, et Lätis käib rohkem jõukam rahvas ja keskklass.

Mis puutub Saaremaa tarbijate ühistusse, kel on poode nii maal kui linnas, siis selle juhatuse esimehe Kalle Koovi sõnul näitavad müügiandmed alkoholi tooterühmas kahe-kolmeprotsendilist koguselist langust.

Samal ajal on Koovi sõnul STÜ poodides suurenenud mitte­alkohoolsete jookide müügikogused. «Vesi, karastus- ja alkoholivabad tooted on IN (moes – ingl k)!» kinnitas ta.